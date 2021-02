Covid Puglia, 343 nuovi casi e 17 morti: bollettino 22 febbraio

(Adnkronos)

Sono 343 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.161 tamponi.

I nuovi casi di Covid sono così distribuiti a livello territoriale: 174 in provincia di Bari, 25 in quella di Brindisi, 18 in quella di Bat, 67 in provincia di Foggia, 47 in quella di Lecce, 16 in quella di Taranto e due casi di provincia di residenza non nota. Sei casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Da ieri i pazienti ricoverati sono stati 1.442.

Dei 17 morti tre in provincia di Bari, uno in provincia Bat e un altro in provincia di Brindisi, quattro in provincia di Foggia, tre in quella di Lecce e cinque in provincia di Taranto. Da inizio pandemia nella Regione ci sono stati 3.782 morti, mentre i casi Covid sono stati 140.802.