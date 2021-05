Covid Puglia, 365 contagi e 18 morti: bollettino 21 maggio

Sono 365 i contagi da Covid rilevati oggi, 21 maggio, in Campania, su 8.415 tamponi effettuati per l'infezione da coronavirus. Registrati 18 moti. Scende sotto quota mille il numero dei pazienti ricoverati. Questo il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Dei contagi 92 sono stati in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia Bat, 56 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 40 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 386 su 8.679 test. I morti 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce. Ieri i morti erano 30. Hanno perso la vita in tutto 6.360 persone.

Sono 208.578 i pazienti guariti mentre ieri erano 207.173 (+1.405). Sono 33.147 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 34.205 (-1.058).

I pazienti ricoverati sono 991 mentre ieri erano 1.027 (-35). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 248.085 così suddivisi: 93.932 nella provincia di Bari; 24.841 nella provincia di Bat; 18.967 nella provincia di Brindisi; 44.404 nella provincia di Foggia; 26.010 nella provincia di Lecce; 38.762 nella provincia di Taranto; 790 attribuiti a residenti fuori regione; 379 provincia di residenza non nota.