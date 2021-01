Covid Puglia, 401 nuovi contagi e 32 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 401 i nuovi casi positivi al coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 32 morti. Come accade con i dati di ogni lunedì e dopo ogni domenica, sono in deciso calo i nuovi positivi al Covid19 nella Regione, ma è diminuito notevolmente anche il numero di test. Il bollettino epidemiologico regionale stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, registra 3.949 test e 401 casi positivi così ripartiti: 130 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 21 nella provincia Bat, 135 in provincia di Foggia, 64 in provincia di Lecce, 30 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

Ieri i nuovi positivi erano stati 954 su 8.623 tamponi. Molto negativo il dato sui decessi: 32, di cui 16 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. In totale dall'inizio della pandemia sono 3032. Ieri erano stati 14. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.253.021 test. Sono 59.097 i pazienti guariti, mentre ieri il numero era arrivato a 58.040 (+1057). Un indicatore confortante.

E invece i casi attualmente positivi sono 54.382 mentre il dato di ieri si era attestato a 55.070 (-78).Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 116.511, così suddivisi:44.538 nella provincia di Bari; 13.114 nella provincia di Bat; 8.359 nella provincia di Brindisi;24.803 nella provincia di Foggia; 9.544 nella provincia di Lecce; 15.477 nella provincia di Taranto;569 attribuiti a residenti fuori regione; 107 di provincia di residenza non nota.