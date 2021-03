Covid Puglia, 631 nuovi contagi e 29 morti: bollettino

Bari, 1 mar. (Adnkronos)

Sono 631 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 1 marzo. Registrati inoltre altri 29 morti.

In calo i nuovi casi rispetto a ieri ma, come ogni lunedì, bisogna raffrontare il dato con quello del numero dei test e sicuramente in questa ottica si segnala una certa progressione. Su appena 4.684 tamponi i nuovi contagiati dal coronavirus sono 631: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi positivi erano 1053 su 7.692 test. Il bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, segnala anche 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 16.

In tutto, da quando è cominciata la pandemia, i morti in Puglia sono 3.952. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test. I pazienti guariti sono arrivati a 110.767, ieri erano 110.046 (+721). Calano rispetto a ieri i casi attualmente positivi a 32.962, ieri erano 33.081 (-119). In crescita i pazienti ricoverati: sono 1.422, ieri erano 1.398 (+24). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 147.681, così suddivisi:56.647 nella provincia di Bari; 15.656 nella provincia di Bat; 10.855 nella provincia di Brindisi;29.613 nella provincia di Foggia; 12.524 nella provincia di Lecce; 21.626 nella provincia di Taranto;584 attribuiti a residenti fuori regione; 176 provincia di residenza non nota.