Covid Puglia, 765 contagi e 8 morti: bollettino

Bari, 7 feb. (Adnkronos)

Sono 765 i contagi da coronavirus registrati in Puglia oggi, 7 febbraio, su 8.751 test. Da ieri, secondo i dati contenuti nel bollettino della regione, vengono segnalati 8 morti. In totale i decessi in Puglia dall'inizio della pandemia sono stati 3.399.

I nuovi casi sono 332 in provincia di Bari, 28 in provincia di Brindisi, 52 nella provincia Bat, 132 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 149 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Quattro casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1374908 test. Sono 74.425 i pazienti guariti. I pazienti ricoverati sono oggi 1.596 mentre ieri erano 1.584 (+12).