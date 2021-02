Covid Puglia, 823 contagi e 32 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 823 nuovi contagi da Covid-19 in Puglia secondo il bollettino di oggi, 23 febbraio, su 12.067 test effettuati. Si registrano 32 morti.



I nuovi positivi sono così distribuiti: 308 in provincia di Bari, 89 in provincia di Brindisi, 103 nella provincia Bat, 71 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, 174 in provincia di Taranto, 8 provincia di residenza non nota. Mentre i morti sono stati 14 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Da quando è cominciata la pandemia in Puglia sono morte per covid 3.814 persone mentre i contagi sono stati in tutto 141.625.