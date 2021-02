Covid Puglia, 844 nuovi contagi e 37 morti: bollettino

Bari, 18 feb. (Adnkronos)

Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 37 morti. 10.033 i tamponi effettuati in 24 ore, così ripartiti i nuovi positivi: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia Bat, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Così divisi nella regione i 37 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 17. In tutto da quando è cominciata la pandemia sono morte 3.709 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.468.882 test. Sono 98.484 i pazienti guariti. Ieri il numero era arrivato a 95.372. Aumenta quindi di 3.112. Pertanto calano gli attualmente positivi a 35.729, a fronte dei 38.034 di ieri (-2.305). I pazienti ricoverati sono 1.442, ieri erano 1.470 (-28).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 137.992 così suddivisi: 52.321 nella provincia di Bari; 14.863 nella provincia di Bat; 10.188 nella provincia di Brindisi; 28.296 nella provincia di Foggia; 11.664 nella provincia di Lecce; 19.862 nella Provincia di Taranto; 576 attribuiti a residenti fuori regione; 152 provincia di residenza non nota.