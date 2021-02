Covid Puglia, 870 contagi e 27 morti: bollettino 19 febbraio

Bari, 19 feb. (Adnkronos)

Sono 874 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 febbraio, su 9.141 tamponi. Da ieri, secondo il bollettino regionale, altri 19 morti. Tra i nuovi casi positivi, 359 sono in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia Bat, 123 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 173 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

In tutto il numero dei morti, da quando è cominciata la pandemia in Puglia, è di 3.736. I pazienti ricoverati sono 1.424, ieri erano 1.442, (-18). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 138.796, così suddivisi: 52.680 nella provincia di Bari; 14.943 nella provincia di Bat; 10.245 nella provincia di Brindisi; 28.419 nella provincia di Foggia; 11.743 nella provincia di Lecce; 20.035 nella provincia di Taranto; 578 attribuiti a residenti fuori regione; 153 provincia di residenza non nota.