Covid Puglia, nuova ordinanza per la scuola

(Adnkronos)

Nuova ordinanza per la scuola in tempo di Covid nella regione Puglia. Dopo la sospensiva decretata ieri dal Tar di Bari, in accoglienza di un ricorso sulla precedente ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano che disponeva la didattica digitale integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado al 100% fino al 5 marzo, il governatore questa notte ne ha emessa un'altra, che parte da oggi e prosegue fino al 14 marzo. Le scuole dell'infanzia, le primarie e i Cpia "ammettono in presenza tutti gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali", per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica o quelli "che per ragioni non diversamente affrontabili non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata".

Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado (medie e superiori) ammettono in presenza "tutti gli studenti che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe". I dipartimenti di prevenzione delle Asl attuano il Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all’Ufficio Scolastico regionale “il grado di copertura vaccinale raggiunto, affinché i singoli Istituti scolastici, per disposizione del Dirigente scolastico, possano ritornare all’attività didattica in presenza, una volta completate le vaccinazioni dei rispettivi operatori scolastici che ne abbiano fatto richiesta”.