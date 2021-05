Covid Puglia, oggi 1.130 contagi e 21 morti: bollettino 1 maggio

Sono 1.130 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 21 morti. In base alle cifre della tabella, diminuiscono i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di un calo contestuale del numero di test. Si registra una flessione forte dei decessi mentre aumentano i guariti, anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi e pertanto torna a salire il numero degli attuali positivi. Continua la decrescita dei ricoverati: sono 1.824 mentre ieri erano 1.855 (-31).

Nel dettaglio, su 11.450 tamponi sono stati rilevati 1.130 casi positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 1.344 su 13.296 test.

Sono stati registrati 21 decessi: 8 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 6 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 37. Sono 182.310 i pazienti guariti mentre ieri erano 181.376 (+934). I casi attualmente positivi sono 47.767 mentre ieri erano 47.592 (+152).