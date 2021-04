Covid Puglia, oggi 1.255 contagi e 43 morti: bollettino 7 aprile

Sono 1.255 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 7 aprile. La tabella dei dati registra inoltre altri 43 morti. Nella regione si registra un numero di test per la rilevazione del Covid 19, mai raggiunto prima, praticamente tre volte superiore a ieri, e cresce di conseguenza il numero di casi positivi, anche se non ai livelli record dei giorni scorsi. Anche i decessi sono ancora tanti.

Su 15.730 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.255 casi positivi: 400 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 119 nella provincia Bat, 57 in provincia di Foggia, 193 in provincia di Lecce, 323 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 475 su 5.759 tamponi. Sono stati rilevati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 11 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Ieri erano 70 (cifra comprensiva anche di decessi avvenuti nei giorni precedenti). In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.044 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.948.468 test. Sono 147.829 i pazienti guariti mentre ieri erano 146.892 (+937). Sono 50.729 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.220 (-91). I pazienti ricoverati sono 2.297 mentre ieri erano 2.240 (+37). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 203.602 così suddivisi: 79.408 nella provincia di Bari; 19.846 nella provincia di Bat; 14.831 nella provincia di Brindisi; 37.416 nella provincia di Foggia; 19.537 nella provincia di Lecce; 31.568 nella provincia di Taranto; 702 attribuiti a residenti fuori regione; 294 provincia di residenza non nota.