Covid Puglia, oggi 1.344 contagi e 37 morti: bollettino 30 aprile

Sono 1.344 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 30 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti. I tamponi fatti sono stati 13.296. I guariti sono stati 2.144 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test. I pazienti ricoverati sono 1.855 mentre ieri erano 1.888 (-33). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 234.841 così suddivisi: 90.134 nella provincia di Bari; 23.168 nella provincia di Bat; 17.595 nella provincia di Brindisi; 42.486 nella provincia di Foggia; 23.370 nella provincia di Lecce; 36.972 nella provincia di Taranto; 756 attribuiti a residenti fuori regione e 360 provincia di residenza non nota.