Covid Puglia, oggi 1.488 contagi e 39 morti: bollettino 14 aprile

Sono 1.488 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 14 aprile. Registrati inoltre altri 39 morti. Sale ancora la curva dei contagi del Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nella Regione, rispetto ai dati di ieri, a fronte di un numero di test solo leggermente più alto. Si registra un calo dei decessi. Per fortuna i ricoveri sono in discesa, seppur lieve. Aumentano in modo costante i guariti e gli attuali positivi, si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Su 13.647 test per l'infezione da coronavirus sono emersi 1.488 casi positivi. Ieri i nuovi casi erano 1.191 su 13.107 test.

Sono stati registrati 39 decessi. Ieri erano 54. In tutto in Puglia sono morte per covid 5.321 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test. Sono 156.914 i pazienti guariti mentre ieri erano 155.620 (+1.294). Sono 51.789 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.634 (+155). I pazienti ricoverati sono 2.205 mentre ieri erano 2.228 (-23). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 214.024.