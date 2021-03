Covid Puglia, oggi 1.664 contagi e 46 morti: bollettino 23 marzo

(Adnkronos)

Sono 1.664 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I pazienti ricoverati per Covid sono 2.011 con un aumento di 76 ingressi rispetto a ieri. Da inizio emergenza i positivi nella Regione sono stati 179.037.

Stando alla tabella dell'ultimo report ce ne sono stati 70.252 nella provincia di Bari, 17.822 in quella di Bat, 12.898 in quella di Brindisi, 33.802 nella provincia di Foggia, 16.273 nella quella di Lecce, 27.039 in quella di Taranto, oltre a 659 attribuiti a residenti fuori regione e 292 provincia di residenza non nota.