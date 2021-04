Covid Puglia, oggi 1.867 contagi e 39 morti: bollettino 15 aprile

Sono 1.867 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi 15 aprile. Registrati inoltre altri 39 morti. Non accenna ad arrestarsi la crescita dei nuovi casi positivi al Covid 19 nella Regione: oggi sono di nuovo in forte ascesa nonostante un lieve calo dei test. Anche il numero dei morti rimane alto. Per fortuna oggi si può rilevare una crescita consistente dei guariti e di conseguenza cala il numero degli attuali positivi. Confortante anche il dato in discesa dei ricoverati.

Secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Salute, su 13.362 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 1.867 casi positivi. Ieri i positivi erano 1.488 su 13.647 test. Sono stati registrati 39 decessi. Stesso numero di ieri. In tutto in Puglia sono morte per covid 5.360 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.047.926 test. Sono 158.805 i pazienti guariti mentre ieri erano 156.914 (+1.981). Sono 51.726 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.789 (-63). I pazienti ricoverati sono 2.169 mentre ieri erano 2.205 (-36). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 215.891.