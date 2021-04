Covid Puglia, oggi 1.895 contagi e 35 morti: bollettino 22 aprile

Sono 1.895 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 22 aprile. Registrati inoltre altri 35 morti. Nella Regione oggi si è verificato un consistente rialzo di nuovi casi positivi al Covid-19 rispetto a ieri, in presenza di una diminuzione dei test. Cresce il numero dei decessi. Continua l'aumento dei guariti ma questo non impedisce la crescita seppur lieve degli attuali positivi che negli ultimi giorni erano in flessione. Per fortuna calano ancora i ricoverati, secondo i dati che si possono leggere nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Su 12.472 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono emersi 1.895 casi positivi: ieri i nuovi casi erano 1.141 su 12.937 test. Sono stati registrati 35 decessi. Ieri i morti erano 25. In tutto in Puglia hanno perso la vita 5.568 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.129.376 test. I pazienti guariti sono 170.041 mentre ieri erano 168.250 (+1.791). Sono 49.422 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 49.353 (+69). I pazienti ricoverati sono 2.079 mentre ieri erano 2.132 (-53). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 225.031.