Covid Puglia, oggi 196 contagi e 9 morti: bollettino 4 giugno

Sono 196 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 4 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 9 morti nel quadro stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Ieri i nuovi contagi erano 44 su 2.931 test. Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Stesso numero di ieri. In tutto hanno perso la vita 6.536 persone. I casi attualmente positivi sono 20.248 mentre ieri erano 21.177 (-929). I pazienti ricoverati sono 483 mentre ieri erano 523 (-40).