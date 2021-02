Covid Puglia, oggi 345 contagi e 22 morti: bollettino

(Adnkronos)

Sono 345 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 15 febbraio. La Regione segnala altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.971 tamponi. Ieri i nuovi casi erano stati 732 su 7.274. In tutto i morti, da quando è scoppiata la pandemia in Puglia, sono stati 3.621. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test. Crescono ancora i pazienti guariti, oggi arrivati a 91.416 dagli 89.903 (+1.513) di ieri. Di conseguenza diminuiscono i casi attualmente positivi a 40.464 dai 41.654 (-1.190) di ieri.

Il numero dei pazienti ricoverati è di 1.504 rispetto ai 1.520 di ieri (-16). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 135.501.