Covid Puglia, oggi 477 contagi e 37 morti: bollettino 26 aprile

Sono 477 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 26 aprile. Registrati inoltre altri 37 morti. I nuovi casi sono stati registrati su un totale di 5.792 test nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 1.955 (-18) e 48.728 i casi attualmente positivi; di questi 46.773 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.171.461 test e sono stati registrati 229.658 casi. In tutto sono 175.209 i pazienti guariti e 5.721 i deceduti.