Covid Puglia, oggi 584 contagi e 46 morti: bollettino 19 aprile

Sono 584 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 19 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 46 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6.130 test. I guariti sono stati 1.550.

In leggera flessione il numero dei ricoveri, oggi in tutto sono 2.157, meno 17 rispetto a ieri che erano 2.157. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 220.815 così suddivisi: 85.704 nella provincia di Bari; 21.489 nella provincia di Bat; 16.211 nella provincia di Brindisi; 40.237 nella provincia di Foggia;21.499 nella provincia di Lecce; 34.607 nella provincia di Taranto; 731 attribuiti a residenti fuori regione; 337 provincia di residenza non nota.