Covid Puglia, oggi 615 contagi e 36 morti: bollettino 12 maggio

Sono 615 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 12 maggio. Registrati inoltre altri 36 morti. In calo quindi nella regione i nuovi casi di positività al Covd19 a fronte di un contestuale calo del numero dei test. In aumento invece i decessi. Continua a spron battuto l'avanzata dei guariti e pertanto flette in modo notevole il numero degli attualmente positivi e dei ricoverati. I dati sono contenuti nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute.

Oggi, su 10.932 tamponi per l'infezione da coronavirus, sono stati rilevati 615 contagi: 209 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 79 nella provincia Bat, 37 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 130 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi casi erano 684 su 11.692 test. Sono stati registrati oggi 36 decessi: 22 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 24. In tutto hanno perso la vita in Puglia 6.188 persone.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.344.907 test.Sono 196.496 i pazienti guariti mentre ieri erano 194.784 (+1.712). I casi attualmente positivi sono 41.549 mentre ieri erano 42.682 (-1.133). I pazienti ricoverati sono 1.476 mentre ieri erano 1.542 (-66). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 244.233, così suddivisi: 92.964 nella provincia di Bari; 24.291 nella provincia di Bat; 18.504 nella provincia di Brindisi; 43.834 nella provincia di Foggia; 25.170 nella provincia di Lecce; 38.307 nella provincia di Taranto; 783 attribuiti a residenti fuori regione; 380 provincia di residenza non nota.