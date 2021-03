Covid Puglia, oggi record 2.162 contagi e 41 morti: bollettino 26 marzo

Record di 2162 contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 marzo, secondo i dati del bollettino della regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 41 morti nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio, su 12.135 sono stati registrati 2.162 casi positivi: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia Bat, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 2.033 su 12.807 tamponi. Si rileva quindi un aumento di casi e una diminuzione di test.

Nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione, il dato sui decessi e anche in questo caso è un dato pesante. Sono 41 i decessi: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

I pazienti ricoverati sono 1.997 mentre ieri erano 1.993 (+4). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 184.941 così suddivisi.