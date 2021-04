Covid, quale mascherina è meglio usare sui mezzi pubblici?

Coronavirus, mascherine e mezzi pubblici. Quale è meglio usare per scongiurare il contagio in una delle situazioni più a rischio assembramenti? Ecco il parere degli esperti, che intervengono nel dibattito in corso su una possibile indicazione per l'uso prioritario di questi dispositivi nel trasporto pubblico, come già accade in altri Paesi.

"Utilizzare la mascherina Ffp2 in una situazione ambientale come quella dei mezzi pubblici offre sicuramente una maggiore protezione. Ma bisognerebbe garantire a tutti la possibilità di averle. E' indubbio che, rispetto alla circolazione di virus più contagiosi, le Ffp2 offrano maggiore sicurezza. L'importante che si indossino in maniera corretta". A dirlo all'Adnkronos Salute il virologo Giovanni Maga, direttore dell'l'Istituto di genetica molecolare del Cnr di Pavia. In ogni caso, aggiunge, "se tutti indossano la mascherina chirurgica e non c'è un eccessivo affollamento sul mezzo, rispettando quindi le indicazioni sul numero dei passeggeri consentito, la protezione è comunque elevata - precisa il virologo -. La Ffp2 ha la differenza che garantisce, a chi la indossa, una maggiore sicurezza. Sappiamo ormai tutti che la mascherina chirurgica protegge soprattutto chi ci sta di fronte, impedendo alle particelle che emettiamo di arrivare all'altro. La Ffp2 ha una barriera superiore anche in entrata. E' ovvio che c'è una maggiore garanzia. Si tratta di fare in modo che tutti abbiano la possibilità di acquisirla. Fatto questo, potrebbe essere un'operazione sensata quella di indicarla sui mezzi pubblici".

"Oggettivamente in situazioni particolari di affollamento le mascherine Ffp2 garantiscono di più", spiega quindi all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano. "L'importante però è l'attenzione di ciascuno di noi, la Ffp2 può servire come aiuto in più. Può andare bene anche la chirurgica con un 'galateo anti-contagio' da usare sistematicamente. Dire ai cittadini che ci vogliono le Ffp2 è una cosa che può essere gravosa. Perché comunque - spiega Pregliasco - le mascherine filtranti sono efficaci per 4-6 ore, poi vanno cambiate. Ed è questo il fattore che le rende costose per il cittadino. Quindi, si può magari consigliare di usarle nel periodo dell'esposizione maggiore e buttarle dopo 4-6 ore di utilizzo".

"Le mascherine Ffp2 sono certamente preferibili" per proteggersi da Covid-19 "sui mezzi pubblici, trattandosi di luoghi molto promiscui. Ma soprattutto, anche se è stato raccomandato di riempirli al 50%, ci sono ad esempio metropolitane che in orari critici sono piene oltre il 50%. Quindi sarebbe raccomandabile utilizzare le Ffp2. Certo non obbligatorio, perché ovviamente questi dispositivi hanno un costo", dichiara all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano.



Per il microbiologo Andrea Crisanti, ieri ospite di Piazzapulita interpellato sulla scuola in presenza,"sui mezzi pubblici bisognerebbe limitare gli accessi, servirebbe la figura del controllore o del bigliettaio che anni fa bloccava gli accessi. Oppure, si decide che sui bus si sale solo con mascherina Ffp2. Fare tamponi a campione a scuola è sicuramente opportuno. Bisogna capire quali sono le situazioni più rischiose e testare".