In Italia tampone obbligatorio per i passeggeri in arrivo dalla Cina e quarantena per quanti risulteranno positivi al Covid. Lo dispone l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Schillaci. Si tratta, spiega il ministro, di una "misura indispensabile per garantire la sorveglianza e l'individuazione di eventuali varianti del virus". Schillaci ha quindi chiesto di assumere iniziative simili su tutto il territorio europeo.