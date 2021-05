Covid, Rasi: "Vaccino per 12-15enni molto utile per immunità di gregge"

L'approvazione da parte dell'Fda del vaccino anti-Covid Pfizer per i 12-15enni "sarà molto utile perché è la fascia di popolazione fondamentale senza la quale non si raggiunge l'immunità di gregge". Lo ha detto Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia del farmaco Ema e oggi consulente del Commissario per l'emergenza coronavirus, ospite di 'SkyTg24'. "L'Ema appena riceverà i dati non avrà nessuna esitazione ad approvarlo, anzi ci sarà una corsa ad approvarlo", aggiunge Rasi.

La Food and Drug Administration ha infatti autorizzato il vaccino Pfizer negli Usa per la fascia d'età 12-15 anni, secondo quanto riportava via Twitter il 'Washington Post' nelle ultime ore. Un via libera atteso da alcuni giorni, dopo che Pfizer aveva annunciato i risultati della sua sperimentazione sugli adolescenti, dimostrando che il vaccino è almeno altrettanto efficace in quella fascia di età quanto lo è negli adulti. L'ok della Fda apre ora la campagna di vaccinazione a milioni di altri americani.