Crescono in Italia torna a crescere il numero dei contagi e dei morti per Covid. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio indipendente registra nella settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 una risalita, con 135.977 nuovi casi contro 122.099, per un aumento percentuale dell'11,4%. Aumentano del 9,8% in una settimana anche i morti che da quattro settimane superano i 100 al giorno: 775 negli ultimi 7 giorni.