Covid, report Gimbe: in calo contagi e morti in ultimi 7 giorni

Scendono i contagi Covid, le terapie intensive, i ricoveri ordinari e i decessi in tutta Italia. E' quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe con i dati della settimana 27 aprile-3 maggio. Meno casi in 18 Regioni, incremento solo in Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte. Per il presidente Nino Cartabellotta "con 56mila nuovi casi in media al giorno, tasso di positività al 16% e quasi 1,2 milioni di positivi, la mascherina nei locali al chiuso, rimane una strategia indispensabile".