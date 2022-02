Covid, Rete Artemisia Lab: "Attivate procedure per accertare le varianti del virus"

"La Rete Artemisia Lab, sempre in prima linea per garantire ai propri clienti qualità dei servizi e professionalità dei propri professionisti, ha messo in atto tutte le procedure per accertare le diverse varianti di Sars Cov-2, su richieste dei nostri pazienti". Lo comunica Mariastella Giorlandino, amministratrice unica delle Reti Artemisia Lab. "Tale attività - sottolinea - è stata possibile grazie all'impegno profuso dai nostri biologi del Laboratorio di biologia molecolare, a seguito dell'ultima fase della pandemia, per monitorare l'evoluzione del virus".

"La RT-qpcr (tecnica gold standard per il rilevamento di Sars-CoV-2) - spiegano i biologi della rete - ci fornisce la quantificazione del materiale genomico virale, dove un segnale in fluorescenza aumenta in modo direttamente proporzionale alla quantità di acido nucleico virale che viene amplificato. Se il test è positivo, la fluorescenza (Rfu) raggiunge una determinata soglia in un certo numero di cicli. Questi cicli vengono definiti come Ct (cycle threshold) e sono inversamente proporzionali alla carica virale. Più è alto il valore del ciclo soglia, più è bassa la carica virale".