Covid, Ricciardi: "Politica restia a dire la verità"

"Sin dalla prima fase ho consigliato di essere sempre molto sinceri. Forse ricorderete i dpcm che si susseguivano di quindici giorni in quindici giorni quando noi sappiamo, da scienziati, che la pandemia è un evento che dura mesi, in certi casi anni e quindi tu devi essere sincero con la popolazione dire che non sarà la situazione migliorata dopo quindici giorni. Queste cose io le dico da ottobre". Così Walter Ricciardi, ospite stasera di 'Che tempo che fa' su Rai Tre. "Sono cose che noi sappiamo, che diciamo, però molto spesso la politica è restia a dire completamente 'questa è la verità'", ha aggiunto (video da raiplay.it).