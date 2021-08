Covid, Ricciardi: "Super variante Delta più contagiosa"

"Anche all'aperto infetta, in luoghi chiusi come mezzi pubblici maggiori rischi"

"Dall'esperienza della Cornovaglia, dove sono risultate 5000 persone positive al Covid dopo un festival all'aperto nei giorni scorsi, sembra si sia selezionata una sottovariante della Delta ancora più contagiosa". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica di Roma. "Se questa variante è così contagiosa all'esterno è chiaro che lo è ancora di più in un luogo chiuso, dove si sta ravvicinati, senza distanza di sicurezza, come nei trasporti pubblici", ha aggiunti.

Il tema dei trasporti è d'attualità in Italia, in vista della riapertura delle scuole e degli spostamenti di un alto numero di studenti ogni giorno. "Se non rafforziamo i mezzi pubblici prima dell'avvio della scuola dovremmo aspettarci più contagi", ha detto Ricciardi.

"Rafforzare i mezzi pubblici significa in primo luogo far salire solo le persone con Green pass. In secondo luogo, le persone devono stare a una certa distanza, anche se vaccinate, e questo non è compatibile con un riempimento maggiore del 50%. E naturalmente devono indossare, e questo è scontato, le mascherine. Se il trasporto è prolungato devono indossare le Ffp2. Senza queste misure i contagi sono scontati", ha concluso Ricciardi.