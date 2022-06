Covid, Ricciardi: "Virus meno cattivo d'estate? Non è così"

Virus del Covid meno cattivo d'estate? "Non illudiamoci. Non è così Ormai abbiamo capito che non c'è un condizionamento ambientale tale da rallentare o modificare l'andamento dell'epidemia. Le evidenze ci dicono solo che il freddo facilita i contagi perché si sta di più negli ambienti chiusi". A dirlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute.

Che il caldo sia in sé deleterio per il virus "è un elemento smentito da tempo. Lo dimostra il caso dell'India dove, in alcune Regioni, le temperature sono molto elevate ma l'epidemia ha colpito duro. Non possiamo parlare di un 'effetto caldo' positivo o negativo, mentre con il freddo sappiamo di sicuro che passare molto tempo in spazi chiusi facilita la corsa del virus. Con Omicron 5, però, che è contagiosissima, anche assembramenti all'aperto, se si sta troppo vicini senza mascherina, sono rischiosi".