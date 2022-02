Covid, ricerca Pharmap: record delivery farmaci contro ansia e stress

Nell'era del Covid è record di delivery dei farmaci contro l'ansia e lo stress. E in testa agli acquisti ci sono i ragazzi sotto i 30 anni. Nel 2021 è infatti raddoppiato l’acquisto online di prodotti farmaceutici per i disturbi legati ad insonnia, ansia e stress mentale e ogni 4 prodotti venduti uno è richiesto dagli under 30. Stando ad un’analisi di Pharmap se per i giovani non si riscontra una differenza di genere, nella fascia d’età 35-39 anni si registra invece anche un netto divario tra i sessi ed il 17,8% di acquisti sono effettuati prevalentemente da donne, sottolineano gli analisti della scale up del delivery farmaceutico e che dal 2019 è tra le 50 più innovative d’Italia.

I dati accendono un faro su aspetti ancora non in luce della pandemia e sono stati raccolti dagli analisti di Pharmap osservando gli acquisti degli utenti negli ultimi due anni sia sul sito che sulla app. Questi dati, spiegano gli esperti di Pharmap, "confermano come l'onda lunga della pandemia abbia prodotto notevoli ricadute sulla salute mentale in particolar modo sui soggetti giovani e psicologicamente più fragili". Analizzando nel dettaglio i dati suddivisi per fasce d’età, il 15,6% del totale delle vendite si concentra nella fascia 25-30 anni che, sommato al 10,4% dei giovanissimi 18-24, rappresenta il segmento di mercato più grande, superando la fascia over 55 (17,4%). Dal punto di vista geografico, le richieste maggiori si registrano nel Nord del Paese (65,7%); tra le città spicca Milano con il 45% degli acquisti, seguita da Roma (27,6%) e Bologna (13,5%), aggiungono dalla scale up che, dopo poco più di 3 anni dal lancio, è disponibile in più di 150 città d’Italia (tra cui Milano, Genova, Bologna, Roma, Torino, Palermo, Cagliari) e che conta un Network in costante crescita di circa 2000 Farmacie e partnership con i maggiori player del settore Farmaceutico ed Healthcare.

Dalla ricerca emerge infine come dato significativo l'orizzonte di genere. Se tra gli under 30 il dato è equilibrato tra i sessi, la differenza diventa invece netta nella fascia intermedia 35-39 anni con il doppio degli acquisti effettuato dalle donne (17,8% contro l’8,7% degli uomini). La maggior parte dei prodotti oggetto dell'analisi si colloca nella categoria degli extra farmaci - come integratori per il sonno, per l'umore, per ridurre l'ansia - e, guardando alla categoria dei prescrivibili, nel complesso il farmaco più acquistato nel 2021 sul sito e sulla app di Pharmap è un noto ansiolitico che si classifica al 38° posto tra quelli più venduti su più di 120.000 in catalogo. Nel 2020 due founder di Pharmaup, Giulio Lo Nardo e Giuseppe Mineo, sono entrati nella classifica dei 30 migliori talenti under 30 di Forbes Italia. La scale up sta mostrando una crescita dell'home delivery farmaceutico che consente di ricevere in 60 minuti, o per fasce orarie, qualsiasi prodotto della Farmacia, anche i farmaci con obbligo di prescrizione, attraverso un sito web e un’app, un servizio, rilevano da Pharmup, pensato per chi, per un malessere o mancanza di tempo, non possa recarsi in Farmacia.