Covid Roma, cluster in pub di Monteverde: 91 contagi

Salgono a 91 i contagi da covid confermati legati al cluster in un pub di Monteverde-Casaletto durante la partita Italia-Belgio, di questi 13 sono casi secondari ossia registrati tra amici e famigliari degli avventori o dipendenti del locale. Come si apprende dalla Asl Roma 3, l'età dei contagiati va dai 14 ai 60 anni, con una media di 21 anni. Si tratta di 75 maschi e 16 femmine.

Sedici, invece, i casi confermati per il cluster in un locale di Ostia. Altri 15 casi registrati sono invece legati a tre diversi cluster: sei per un campus di pallavolo in Toscana, cinque per centro estivo e quattro per una vacanza a Manfredonia.