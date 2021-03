Covid: Roma, il centro Artemisia organizza domani il corso 'Polmoni e vie aeree'

Si terrà domani, organizzato dal centro Artemisia Onlus di Roma, il corso di formazione a distanza "Polmoni e vie aeree: patologie gravi e compromissioni da Covid19 prevenzione, diagnosi avanzata e terapie innovative". L'evento inizierà alle 17 e terminerà alle 20, il moderatore sarà il prof. Lino Di Rienzo Businco. Interverranno l'architetto Mariastella Giorlandino, presidente Artemisia Onlus, il dott. Antonio Magi, il Luigi Ferri e altri esperti specializzati in materia di pneumologia.

La pneumologia è quella branca medica che si occupa dell’anatomia e del funzionamento polmonare, nonché della prevenzione e del trattamento della malattie dell’apparato respiratorio. Le patologie respiratorie rappresentano la quarta causa di mortalità ed una delle prime cause di morbilità in tutto il mondo e sono in costante aumento a causa di numerosi fattori, tra i quali: fumo di sigaretta, inquinamento atmosferico, esposizione professionale e familiarità. A queste, oggi, purtroppo, si sono aggiunte le complicanze connesse all’infezione da SarsCov-2.

Il corso di fad Artemisia Onlus vede impegnati primari esponenti del mondo scientifico ed accademico e professionisti con esperienza sul campo. Il seminario rappresenta, pertanto, un’altra opportunità di studio e confronto di interesse trasversale grazie ad un programma di formazione interdisciplinare e avanzato.