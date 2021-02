Covid Roma, inchiesta mascherine: sequestri per 70 milioni

(Adnkronos)

Immobili e beni di lusso per circa 70 milioni sono in corso di sequestro da parte del Nucleo Valutario della Gdf di Roma nell'ambito dell'inchiesta romana sulle mascherine. In particolare, a quanto apprende l'Adnkronos, le Fiamme gialle, oltre a immobili e rapporti bancari, starebbero sequestrando orologi, moto, auto e imbarcazioni.