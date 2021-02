Covid Roma, Lega: "Noi con gli albergatori"

Roma, 13 feb. (Adnkronos)

“È ridicolo che da quasi tutti i partiti si rilascino dichiarazioni in favore delle categorie abbandonate dal governo nel corso dei mesi scorsi e che ancora attendono di ricevere i ristori: mi riferisco, in particolare, agli albergatori romani. Come Lega abbiamo incontrato il Comitato Spontaneo Albergatori di Roma già il 25 gennaio, all’indomani di una lettera inviata all’ex Presidente del Consiglio Conte che è stata totalmente ignorata. La battaglia degli albergatori è la nostra battaglia da sempre, per auspichiamo quanto prima che il Comitato si costituisca formalmente cosicché in questo modo potremo portare le loro istanze in un’audizione in Senato”. Lo dichiarano in una nota il senatore della Lega William De Vecchis ed il coordinatore romano del partito Alfredo Becchetti.

“Il comparto alberghiero e turistico - ha aggiunto De Vecchis - fa parte di una filiera che comprende guide turistiche, bus e agenzie di viaggio, quindi è necessario rafforzare il piano trasporti e, ad esempio, garantire una riqualificazione urbana della zona lidense se si vuole davvero cambiare il passo ad un settore che può dare molto alla città. Dobbiamo - conclude De Vecchis - risolvere i disastri della giunta Raggi e costruire sulla nullafacenza della Regione Lazio, se vogliamo che Roma torni Capitale veramente non c’è più tempo da perdere”.