Covid Roma, nel weekend osservati speciali anche laghi e litorale

I parchi, i laghi, il litorale e anche la zona del Monte Livata, presa d'assalto lo scorso fine settimana, saranno sorvegliati speciali nel prossimo weekend. E' quanto stabilito nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che si è svolto in tarda mattina, durante il quale è stato messo a punto il complesso assetto dei controlli anti-assembramento. Alla riunione, oltre ai vertici delle forze dell'ordine di Roma e della polizia locale, hanno partecipato rappresentanti di Roma Capitale.

Oltre all'impiego del già testato 'Modello Roma', che prevede tra l'altro varchi per regolare l'afflusso delle persone nelle zone dello shopping, come il Tridente e via Cola di Rienzo, e le transenne in piazza del Popolo per evitare stazionamenti, sono stati disposti specifici controlli nei parchi, nelle zone del litorale e dei laghi. In particolare è stato previsto il potenziamento dei pattugliamenti con più personale delle forze dell'ordine che faranno osservazione per cercare di intercettare segnali di possibili assembramenti anche attraverso eventuali chiusure, dove sarà necessario.

Lungo le consolari che portano nelle zone più frequentate nelle giornate di bel tempo e in alcune zone della provincia dove si sono attestati particolari concentrazioni di persone come il Monte Livata entrerà in campo anche la polizia locale della Città metropolitana.

Massima attenzione anche ai luoghi della movida come Trastevere, dove saranno delimitate la fontana di Santa Maria in Trastevere e la scalinata del Tamburino, e saranno eseguiti controlli anche agli esercizi commerciali.

Il prefetto nel corso del comitato ha sottolineato l'importanza della collaborazione che c'è stata finora da parte della cittadinanza e che è fondamentale prosegua.