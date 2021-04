Covid Russia, 3mila contagi a Mosca: nuovo record da gennaio

Nelle ultime 24 ore, più di 9mila casi nel Paese: quasi 1.500 in più rispetto al giorno precedente

Covid Russia, le autorità hanno confermato un aumento record di casi di coronavirus: sono 9mila in un giorno, 3mila solo a Mosca. Il centro operativo nazionale per la lotta alla pandemia ha precisato che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 9.284 casi, quasi 1.500 in più rispetto al giorno precedente, e 364 decessi, portando il totale rispettivamente a 4.796.557 e 109.731.

Mosca è la città con più contagi, 3.215 nuovi casi e 56 decessi, seguita da San Pietroburgo, con 716 infezioni e 27 morti. E' la prima volta, da gennaio, che Mosca supera i 3mila contagi. I cittadini russi guariti dal Covid-19, invece, sono 4.419.540. L'Ufficio nazionale per la protezione dei consumatori, Rospotrebnadzor, ha indicato che attualmente ci sono 504.832 casi sotto osservazione, perché sospetti.