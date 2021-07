Covid Russia, 791 morti in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia

Sono 791 le persone che hanno contratto il Covid 19 e sono morte in Russia nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di decessi più alto in un solo giorno dallo scoppio della pandemia, riferiscono le autorità sanitarie locali. In merito ai contagi, la task force incaricata da Mosca di monitorare l'andamento dei contagi ha segnalato 25.293 nuovi casi nell'ultima giornata.

Viene quindi aggiornato a 5.882.295 il numero dei casi totali di coronavirus in Russia e a 146.069 quello delle morti. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la Russia ha superato la Francia come il quarto paese al mondo per numero di casi confermati di Covid-19.