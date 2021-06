Covid Russia, aumentano i contagi: mai così tanti da marzo

Continuano ad aumentare i contagi di covid in Russia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.407 nuovi casi, il numero più alto dai primi dello scorso marzo. Il totale dei casi arriva così a 5.156.250., secondo il centro di crisi federale anti-coronavirus. Aumentano anche i decessi con 399 vittime nelle ultime 24 ore, rispetto ai 379 del giorno precedente. Mosca è la regione più colpita con 4.124 nuovi casi, portando il suo totale a 1.209.214.

Nel frattempo, oggi, tre persone sono morte nell'incendio scoppiato nel reparto di terapia intensiva per pazienti covid di un ospedale di Ryazan, probabilmente a causa di un ventilatore di produzione cinese difettoso. E' stata aperta una inchiesta per negligenza. Una infermiera è ricoverata in gravi condizioni.