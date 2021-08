Covid Russia oggi, 22.866 contagi e 787 morti in 24 ore

Record di vittime in Iran

La Russia ha riportato 22.866 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 2.761 solo a Mosca, portando il bilancio nazionale a 6.447.750 contagi dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto la task force del governo russo incaricata di monitorare la diffusione del coronavirus, che ha anche affermato che 787 persone sono morte per cause legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è stato quindi aggiornato a 164.881 in totale.

Record di morti per complicanze legate al coronavirus in Iran, dove nelle ultime 24 ore sono stati confermati 542 decessi, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il ministero della Sanità di Teheran, parlando di 39.619 nuovi casi rispetto a ieri. Viene così aggiornato a 4.158.729 il totale dei contagi e a 94.015 quello delle vittime. L'Iran è il Paese maggiormente colpito dal Covid-19 in Medioriente.