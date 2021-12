Covid Russia oggi, altri 32.974 contagi e 1.215 morti

Sono 32.974 i contagi da coronavirus in Russia oggi, 4 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino che fa riferimento ad altri 1.215 morti. San Pietroburgo è la regione più colpita dalla nuova ondata epidemica: ieri i nuovi contagi sono stati 2.528 (a Mosca 2.075).

Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa per parlare della variante Omicron del Covid. Secondo quanto riferito dal Cremlino, i due leader hanno concordato di unire le forze contro la pandemia. Al momento la variante non è stata ancora rilevata in Russia, ma Putin ha dato indicazioni perché i test e i vaccini siano condotti tenendo conto della Omicron, mentre il governo sta lavorando a misure per prevenirne la diffusione nel Paese.