In lieve aumento i decessi con altri 1.145 morti

Nuovi contagi di covid in calo in Russia. Da ieri sono stati registrati altri 28.343 casi, la prima volta da oltre un mese che sono al di sotto di quota 29mila. In lieve aumento i decessi: altre 1.145 persone sono morte da ieri (il giorno prima le vittime erano state 1.121).