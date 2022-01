Nuovo record di contagi in Russia oggi, 28 gennaio, con il bollettino covid da primato per l'ottavo giorno consecutivo. Come riferisce la task force incaricata dal governo di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 98.040 contagi. Ieri erano stati 88.816 i casi confermati. Sono invece 673 le persone che hanno perso la vita per complicanze nell'ultima giornata.