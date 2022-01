In Russia è stato registrato un nuovo record di casi di Covid-19, 74.692 nelle ultime 24 ore. E' il sesto giorno consecutivo che si registra in Russia un record di contagi, come spiegano le autorità sanitarie locali. Il precedente record di ieri segnalava 67.809 casi.

La task force incaricata dal governo di Mosca di monitorare l'pandamento della pandemia ha anche segnalato la morte di 657 persone per complicanze del coronavirus nelle ultime 24 ore.