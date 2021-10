Covid Russia, oggi nuovo record di morti: 1.123 in 24 ore

233.898 i decessi in totale per le autorità, 660mila secondo il 'Moscow Times'

Nuovo triste record di morti per Covid in Russia, dove nelle ultime 24 ore hanno perso la vita 1.123 persone che avevano contratto coronavirus. Nel Paese, che ora vede 233.898 decessi confermati, non si erano mai registrate così tante vittime in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Secondo il quotidiano 'Moscow Times', che ha condotto una sua indagine indipendente, il numero di morti post-Covid in Russia sarebbe in realtà decisamente più alto, ovvero pari a circa 660mila decessi. La Russia ha anche riportato 36.582 nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 nell'ultima giornata.

A partire da domani Mosca introdurrà nuove restrizioni per cercare di contenere la diffusione del contagio. Inoltre, su base nazionale, la prossima settimana si osserverà una settimana di sospensione dal lavoro nel tentativo di fermare la trasmissione del virus. Su proposta del governo, infatti, il presidente Vladimir Putin ha concesso un congedo retribuito di una settimana per tutti i lavoratori non essenziali. Circa un terzo degli adulti russi ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

BULGARIA - Nuovo balzo dei contagi di covid-19 anche in Bulgaria, dove l'ultimo bollettino registra 6.816 casi, segnando un nuovo record assoluto dopo i 5.863 casi di ieri. I nuovi decessi sono 124, secondo i dati diffusi dall'agenzia stampa bulgara Bta. La regione con il maggior numero di casi è quella di Sofia (1.918), seguita da Plovdiv (630) e Varna (530). I casi attivi sono 87.279, con 7.325 ricoverati, 608 dei quali in terapia intensiva.

Paese di quasi sette milioni di abitanti, la Bulgaria ha la percentuale di vaccinati più bassa dell'Ue. L'introduzione del green pass e la crescita dei contagi stanno spingendo però sempre più persone a vaccinarsi: ieri sono state somministrate 26.327 dosi. Attualmente 1.466.012 persone sono completamente vaccinate e 14.254 hanno ricevuto una terza dose.

POLONIA - In Polonia sono più di 8mila i nuovi casi di coronavirus Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto da aprile, come sottolineano le autorità sanitarie locali confermando di aver diagnosticato 8.361 altri contagi. Un balzo considerevole rispetto a ieri, quando sono stati 6.265 i casi registrati. In merito ai decessi, sono 44 in più rispetto a ieri, mentre sono 89 le persone affette da Covid-19 e da altre comorbilità.