Covid Russia oggi, oltre 170mila contagi e 745 morti in 24 ore

In Russia sono stati confermati 170.699 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre 745 persone hanno perso la vita dopo essere state contagiate. Lo rende noto la task force incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese, dove per settimane si sono registrati livelli record di contagi, con anche oltre 200mila positivi al giorno. Solo nell'ultima giornata sono 10.372 le persone ricoverate in ospedale dopo aver contratto l'infezione.

Sale così a 15.370.419 il totale dei casi in Russia dall'inizio della pandemia, mentre sono almeno 345.500 le vittime secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Sputnik.