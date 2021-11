Covid Russia oggi, si comincia a parlare della terza dose per Putin

La terza dose di vaccino contro il covid per Vladimir Putin? "Quando i medici lo raccomanderanno, con la priorità della sicurezza e della salute del Presidente", la laconica risposta del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dopo aver completato il primo ciclo di vaccinazione con Sputnik la scorsa primavera (la prima dose il 23 marzo e la seconda il 14 aprile) il Presidente russo "ha un elevato livello di anticorpi", ha aggiunto Peskov, citato dall'agenzia Tass. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 40.123 nuovi casi di coronavirus in Russia e 1.235 morti per complicanze.