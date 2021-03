Covid Russia, oltre 9.800 casi e 460 morti: bollettino 18 marzo

(Adnkronos)

In Russia sono stati confermati oggi 18 marzo altri 9.803 contagi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 460 morti per complicanze in più rispetto a ieri. Lo riporta la task force russa incaricata di monitorare l'andamento della pandemia nel Paese che aggiorna a 4.428.239 il totale dei contagiati e a 93.824 quello delle vittime.