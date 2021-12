Covid oggi Russia, altri 32mila contagi e 1.226 morti: bollettino

Altri 32.837 contagi da coronavirus e 1.226 morti in Russia: sono i numeri del bollettino covid di oggi, 1 dicembre 2021. A ora, non sono stati ancora registrati contagi con omicron. Ma il presidente Vladimir Putin ha dato istruzioni al governo per definire un piano di azione aggiornato alla nuova variante entro la prossima settimana.

La validità dei 'green pass' ottenuti con un test molecolare è stata nel frattempo ridotta da 72 a 48 ore. E i russi che tornano in patria da Paesi con cui non sono stati ripristinati i collegamenti dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni. Ai russi viene chiesto, per ora senza vincoli, di non pianificare vacanze all'estero per le vacanze del nuovo anno. In Sudafrica sono ora bloccati almeno 1.500 turisti russi.